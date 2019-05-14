В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение. Как пишет Sky News, сама компания подтвердила наличие такой уязвимости.Хакеры могли устанавливать вредоносное ПО, используя функцию звонков в приложении. Чтобы заразиться, пользователям не обязательно было отвечать на эти звонки. Мессенджер сообщил, что атакой было затронуто определённое число пользователей. Компания утверждает, что уязвимость была закрыта в последних обновлениях WhatsApp.