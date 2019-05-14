Российский нападающий хоккейного СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру за океаном – в клубе Национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Кингз. Хоккеист оформил с королями трудовое соглашение сроком на один год.

Российский нападающий хоккейного СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру за океаном – в клубе Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз". Хоккеист оформил с "королями" трудовое соглашение сроком на один год.О подписанном контракте новичка сообщает официальный сайт "Кингз". Прохоркин ранее уже находился в системе "Лос-Анджелеса", проведя восемь игр за его фарм-клуб, однако в НХЛ ему сыграть так и не удалось.В прошедшем сезоне 25-летний Прохоркин сыграл за СКА 41 матч, в которых стал автором 41 набранных очков (20+21).