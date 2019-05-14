Известная актриса Алена Галлиардт попала в непростую ситуацию. За помощью звезда обратилась в программу На самом деле Дмитрия Шепелева.

Известная актриса Алена Галлиардт попала в непростуюситуацию. За помощью звезда обратилась в программу "На самом деле" ДмитрияШепелева.Восемь лет назад актриса Алена Галлиардт получила письмо отродного отца, с которым не общалась много лет. Пожилой мужчина сообщил, что уартистки есть сестра – Светлана Ильина, которая живет в Омске.Родитель звезды также озвучил Алене свою последнюю волю: послеего смерти Галлиардт должна связаться с сестрой и поделить с ней его элитную трехкомнатнуюквартиру в центре Москвы. Также в конверте артистка нашла архивную фотографию отцас маленькой Светланой.Галлиардт начала разыскивать сестру. Вскоре с ней связаласьнекая женщина, которая назвалась Светланой Ильиной. В доказательство своих словнезнакомка предъявила еще несколько фотографий из семейного архива. Алена ужеготова была поделить с предполагаемой сестрой квартиру, однако Ильинаотказалась оформлять наследство, заявив, что потеряла паспорт. Светлана потребоваласделать дарственную на половину апартаментов. Причем подарить часть жилплощади Галлиардтдолжна не новоиспеченной родственнице, а ее дочери.Артистка заподозрила неладное и предложила предполагаемойсестре пройти исследование ДНК. Ильина дала согласие на экспертизу.После Галлиардт ожидало еще одно потрясение: появилась ещеодна женщина, которая тоже назвалась ее сестрой. Эта женщина по состояниюздоровья не смогла появится на шоу "На самом деле", однако согласилась предоставитьгенетический материал для проведения теста ДНК. Ведущий проекта Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования."Прямо сейчас я открою первый конверт с результатами генетическойэкспертизы между Аленой Галлиардт и той женщиной, которая сейчас отсутствует встудии, но она называет себя Светланой Ильиной. На данный момент она находитсяв одной из московских больниц. Вероятность того, что вы являетесь единокровнымисестрами, составляет 99, 9%. Это означает, что та женщина является вашей сестрой",– сообщил шоумен.У присутствующих в студии после оглашениярезультатов появился резонный вопрос: кто этот человек, который пришел в студию ипретендует на чужое имущество. Меж тем дама продолжала настаивать на своемродстве с артисткой. "Откройте конверт! – кричала Шепелеву Ильина. – откройте конверт!" Ведущий вскрыл тест на родство под номеромдва."Вероятность того, что вы являетесь сестрами, составляет 99,9%. Этоозначает, что вы тоже являетесь сестрами. Вот сейчас я абсолютно растерян", – высказался Дмитрий Шепелев.Шоумен рассказал, что ег редакция провела расследование и выяснила,что у сестры артистки есть как минимум шесть братьев и сестер. Более тогоэксперты сообщили, что женщина в студии – это Медея Барышникова-Шаматава – родная сестранастоящей Светланы Ильиной, которая сейчас лежит в одной из московскихклиник.