Звезда сделала откровенное признание. Продюсер Яна Рудковская
отказалась ограничивать себя в сладком.
Звезда сделала откровенное признание. Продюсер Яна Рудковская
отказалась ограничивать себя в сладком.
Знаменитость опубликовала в личном Instagram новый снимок,
для своей постоянной рубрики "Мои завтраки". Обычно Яна Рудковская показывает,
что даже самая скромная еда, будь то овсяная каша или вареное яйцо в шикарной
сервировке выглядит роскошно, радует глаз и вызывает аппетит. Однако на этот
раз она продемонстрировала на своем столе горы высококалорийных вкусностей.
Ниже звезда написала, что в ее жизни начались кардинальные
перемены: она больше не будет ограничивать себя в еде. "Конец диетам, лучше
буду спортом заниматься", – написала Яна Рудковская.
Отметим, что знаменитость держит себя в отличной форме. Для этого
она много времени посвящает спорту. Правда, в фитнесс-клуб Рудковская не
заглядывает, предпочитая заниматься дома с личным тренером. Яна ранее
говорила, что тренируется пять-шесть раз в неделю.
Даже на отдыхе она не забывает о необходимости делать упражнения.
В поездки Яна берет маленькие гантели, утяжелители и эспандеры.
"Во время занятий я пью
водородную воду, занимаюсь час в день и только по утрам, а потом уже еду на
работу, в выходные стараюсь занятия не пропускать", – рассказывала ранее .
По словам звезды, она нашла
очень требовательного тренера, который не позволяет ей отлынивать от работы. "Когда
она говорит сделать 15 отжиманий, я делаю 16. Дает задание постоять в планке одну
минуту, я стою минуту и 10 секунд", – делилась . Знаменитость
уверена, что если бросит упражнения, то потеряет точеную фигурку.