Звезда сделала откровенное признание. Продюсер Яна Рудковская отказалась ограничивать себя в сладком.

Звезда сделала откровенное признание. Продюсер Яна Рудковскаяотказалась ограничивать себя в сладком.Знаменитость опубликовала в личном Instagram новый снимок,для своей постоянной рубрики "Мои завтраки". Обычно Яна Рудковская показывает,что даже самая скромная еда, будь то овсяная каша или вареное яйцо в шикарнойсервировке выглядит роскошно, радует глаз и вызывает аппетит. Однако на этотраз она продемонстрировала на своем столе горы высококалорийных вкусностей.Ниже звезда написала, что в ее жизни начались кардинальныеперемены: она больше не будет ограничивать себя в еде. "Конец диетам, лучшебуду спортом заниматься", – написала Яна Рудковская.Отметим, что знаменитость держит себя в отличной форме. Для этогоона много времени посвящает спорту. Правда, в фитнесс-клуб Рудковская незаглядывает, предпочитая заниматься дома с личным тренером. Яна ранееговорила, что тренируется пять-шесть раз в неделю.Даже на отдыхе она не забывает о необходимости делать упражнения.В поездки Яна берет маленькие гантели, утяжелители и эспандеры."Во время занятий я пьюводородную воду, занимаюсь час в день и только по утрам, а потом уже еду наработу, в выходные стараюсь занятия не пропускать", – рассказывала ранее .По словам звезды, она нашлаочень требовательного тренера, который не позволяет ей отлынивать от работы. "Когдаона говорит сделать 15 отжиманий, я делаю 16. Дает задание постоять в планке однуминуту, я стою минуту и 10 секунд", – делилась . Знаменитостьуверена, что если бросит упражнения, то потеряет точеную фигурку.