Известная певица рассказала на своей
странице в Instagram
о размере своей пенсии. Лолита Милявская вызвала своим постом гнев
пользователей соцсетей.
Известная певица рассказала на своей
странице в Instagram
о размере своей пенсии. Лолита Милявская вызвала своим постом гнев
пользователей соцсетей.
Исполнительница, которой в ноябре 2018 года исполнилось 55
лет, похвасталась поклонникам, что ей положены выплаты в 21 тысячу
рублей. Россиян возмутила эта сумма, и они распекли Лолиту Милявскую в своих
комментариях.
Звезда призналась, что размер
пенсии ее приятно удивил. "Ожидала 7-8 тысяч! Но пронесло! Еще
не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", – приводит слова
артистки
"Ох, 21 тысяча, мне бы такую пенсию. А я по
инвалидности (инвалид 1 группы) 13200 получаю, выживаю как-то, да еще и с
дочерью девятилетней", "Одно правда: прожить на такие деньги нельзя... обидно
за людей пожилых, не заслужили они этого", "Удивило, что вы, Лола, уже
получаете пенсию. Как?! Наш год перенесли же в связи с реформой на следующий
год", – высказались пользователи Instagram.
Возмутились и пользователи Twitter. "Непонятно, за какие
достижения? Основная масса… 12 тысяч рублей с огромным стажем,
с образованием, званиями и заслугами", "Ну так всю жизнь
трудилась в шахте! Умница, заработала!", "А не вернуться ли
этой даме в Киев?!" – высказали свое мнение критики о пенсии Лолиты
Милявской.
Ранее
дала откровенное интервью. Исполнительница рассказала об
отношениях с молодым мужем. Дмитрий Иванов поставил условие :
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и решила посвятить майские длинные выходные отдыху.