Известная певица рассказала на своей странице в Instagram о размере своей пенсии. Лолита Милявская вызвала своим постом гнев пользователей соцсетей.

Известная певица рассказала на своейстранице в Instagramо размере своей пенсии. Лолита Милявская вызвала своим постом гневпользователей соцсетей.Исполнительница, которой в ноябре 2018 года исполнилось 55лет, похвасталась поклонникам, что ей положены выплаты в 21 тысячурублей. Россиян возмутила эта сумма, и они распекли Лолиту Милявскую в своихкомментариях.Звезда призналась, что размерпенсии ее приятно удивил. "Ожидала 7-8 тысяч! Но пронесло! Ещене пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", – приводит словаартистки"Ох, 21 тысяча, мне бы такую пенсию. А я поинвалидности (инвалид 1 группы) 13200 получаю, выживаю как-то, да еще и сдочерью девятилетней", "Одно правда: прожить на такие деньги нельзя... обидноза людей пожилых, не заслужили они этого", "Удивило, что вы, Лола, ужеполучаете пенсию. Как?! Наш год перенесли же в связи с реформой на следующийгод", – высказались пользователи Instagram.Возмутились и пользователи Twitter. "Непонятно, за какиедостижения? Основная масса… 12 тысяч рублей с огромным стажем,с образованием, званиями и заслугами", "Ну так всю жизньтрудилась в шахте! Умница, заработала!", "А не вернуться лиэтой даме в Киев?!" – высказали свое мнение критики о пенсии ЛолитыМилявской.Ранеедала откровенное интервью. Исполнительница рассказала оботношениях с молодым мужем. Дмитрий Иванов поставил условие :больше отдыхать и меньше выступать. Артистка не пошла против воли благоверногои решила посвятить майские длинные выходные отдыху.