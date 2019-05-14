Яна Рудковская обнаружила мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко, в постели не одного. От вида его партнерши продюсер не сдержала эмоций.

Яна Рудковская обнаружила мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко, в постели не одного. От вида его партнерши продюсер не сдержала эмоций.Видео появилось на официальной страничке Евгения Плющенко в социальной сети Instagram. Олимпийского чемпиона в собственной постели сняла его жена. музыкальный продюсер Яна Рудковская. Интересно, что рядом с фигуристом оказалась вовсе не она. "Ребят, вы когда-нибудь такое видели, чтобы собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине..." – призналась Яна Рудковская, крупным планом снимая свою крохотную питомицу, лежащую рядом с Евгением Плющенко.Как оказалось, собачку зовут Фифа. "Ладно, давай не будем тревожить..." – попросил Евгений Плющенко, ласково поглаживая крохотного четвероногого друга. Яна Рудковская убрала его руку и со смехом объяснила: "Я не могу, Жень, я не могу такое видеть. это очень смешно. Устала она сегодня?.." Евгений Плющенко нежно обратился к собачке: "Отдыхай, малыш... Она же Фифа..." Яна Рудковская ему вторила: "Фифа! Ой, Фифа! Ну, Фифа, вставай!"В результате, продюсеру все же удалось разбудить собаку, однако ее не прогнали, а заласкали. "Это однозначно моя самая харизматичная собака) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписал ролик Евгений Плющенко. Многочисленные подписчики пришли в восторг от Фифы. Они рассыпались в комплиментах собаке.Нашлись и те, кто едко отметил, что, дескать, к животному Яна Рудковская относится лучше, чем к собственному сыну Александру. Дело в том, что пользователей Сети сильно возмутило новое видео, снятое продюсером. В ролике мальчика будит тренер. "Между тренировками я сплю на раскладушке в маленькой тренерской комнатке", – значится в подписи. показала расписание шестилетнего наследника, занимающегося фигурным катанием. Ежедневно Александр проводит несколько часов на льду. Отдыхает он только по воскресеньям.