Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий страны обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий страны обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.Сообщается, что обращение стало итогом встреч Зеленского с религиозными лидерами Украины, среди которых фигурируют "почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, руководитель Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицким Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.Главы Православной церкви Украины, митрополита Епифания на видеоролике нет. По информации пресс-секретаря нового президента Ольги Руденко, это решение самого Епифания.