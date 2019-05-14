Владимир Зеленский обратился с посланием мира к Донбассу и Крыму. Однако это слова, а нужны действия – к примеру, для начала снять запрет на въезд на Украину российских артистов. Если, конечно, ожидающий инаугурации избранный президент не боится конкуренции со стороны Максима Галкина.

Владимир Зеленский обратился с "посланием мира" кДонбассу и Крыму. Однако это слова, а нужны действия – к примеру, для началаснять запрет на въезд на Украину российских артистов. Если, конечно, ожидающийинаугурации избранный президент не боится конкуренции со стороны Максима Галкина."Миротворческие" инициативыпока остаются декларациями, конкретных шагов не предпринимается. А шаги этидолжны быть в сторону объединения русских и украинцев. Начать можно сразрешения российским артистам посещать Украину."Владимир Александрович! У вас скоро инаугурация.Наряду с важными для Украины указами в числе первых вы можете выпустить один,который объединит россиян и украинцев. За последние 5 лет сложилась абсолютноненормальная ситуация с въездом на территорию Украины российских артистов,журналистов, блогеров и общественных деятелей. Запретили въезд большинству изних – даже тем, кто об Украине дурного слова не сказал", – обратился кЗеленскому эксперт Совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян.Манукян напомнил: Порошенко и его команда прилагали массуусилий, чтобы о российских деятелях на Украине никто не слышал. Если и былинегативные высказывания со стороны россиян, то они относились именно к "людоедской"политике киевского режима – а вовсе не украинского народа.Эксперт подчеркивает, что есть нормы общечеловеческогососуществования. Есть категории людей, которым нельзя запрещать въезд -независимо от того, какие отношения между государствами."К примеру, мне непонятно, чем Киркоров так помешал?Украина боится, что он весь местный шоу-бизнес развалит своими аншлагами? ИлиМаксим Галкин. Он что – отберет кусок хлеба у украинских юмористов? Вы эту нишуосвободили, пусть он ее частично займет. Это и есть конкуренция. А СергейЛазарев чем помешал? Он же всегда высказывается за нормальные добрососедскиеотношения с Украиной", – спрашивает Манукян.Эксперт отмечает, что большинство российских артистов иобщественных деятелей ездят в Крым – что очень не нравится официальному Киеву.Но украинские артисты устроили крымчанам блокаду – и вполне естественно, чтоэту нишу занял кто-то другой.Что же касается намерения закончитьвойну в Донбассе, то Манукян его, конечно, поддерживает. Но нужно подойти кэтому вопросу системно, а не делать точечные исключения. Закончится война тогда,когда в россиянах перестанут видеть угрозу Украине, убежден эксперт.