«Роман Фильков помог урегулировать нам спорный вопрос, по которому в течение долгих лет мы не могли найти компромисс», - говорится в благодарственном письме.

На имя начальника Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» полковника полиции Александра Руденко поступило письмо от жителя города Мурома со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции Романа Филькова.«Выражаю благодарность участковому уполномоченному за профессионализм и отзывчивость. Роман Фильков помог урегулировать нам спорный вопрос, по которому в течение долгих лет мы не могли найти компромисс. Надеемся, что и впредь полицейский будет оперативно реагировать на поступающие обращения. Желаю крепкого здоровья и успехов в непростой службе Роману Филькову и всему коллективу Отдела полиции», - отмечено в письме.