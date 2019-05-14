По версии следствия, обвиняемый похитил более 600 кг металлического лома с частной территории.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Осенью прошлого года инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили грузовой автомобиль, в кузове которого находился лом черного металла. Пояснить происхождение лома ни водитель, ни его пассажир не смогли и были доставлены в отдел полиции для уточнения обстоятельств.В ходе следствия установлено, что обнаруженный в кузове лом, общей массой более 600 килограммов, был похищен 37-летним пассажиром автомобиля с территории двора жителя районного центра.Зная, что хозяина нет дома, а часть двора не огорожена, злоумышленник приехал на грузовом автомобиле и похитил лом, чтобы в дальнейшем сдать его в пункт приема. Довести умысел до конца подозреваемому помешали полицейские.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.