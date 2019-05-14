Очередной рост тарифов анонсирован украинскими СМИ, в распоряжение которых, как утверждается, попал документ Нафтогаза Украины.

Очередной рост тарифов анонсирован украинскими СМИ, в распоряжение которых, как утверждается, попал документ "Нафтогаза" Украины. В нем отмечается, что в июне 2019 года газ для жителей Украины подорожает еще на 4,6 процента. За тысячу кубометров придется заплатить больше восьми с половиной тысяч гривен, что составляет почти 22 тысячи рублей.В апреле премьер страны Владимир Гройсман ультимативно требовал снизить цену и даже обещал уволить главу "Нафтогаза", а заодно и всех топ-менеджеров, напоминает телеканал "Россия 24". В итоге правительство и компания согласовали предельную цифру, а с первого мая снизили цену до этой отметки. Но цены скоро снова поднимутся.