Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вместе со своей протеже Любовью Соболь по-прежнему пытаются пробиться в Мосгордуму. На данный момент либералы преследуют цель противостоять известной общественнице Нюте Федермессер, однако журналист Антон Красовский считает эти попытки заведомо провальными.

Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вместе со своей протеже Любовью Соболь по-прежнему пытаются пробиться в Мосгордуму. На данный момент либералы преследуют цель противостоять известной общественнице Нюте Федермессер, однако журналист Антон Красовский считает эти попытки заведомо провальными.Соболь начала предвыборную кампанию раньше конкурентов. Волонтерам активистки дали распоряжение распространять листовки по городу. Но неожиданно внутри оппозиционного лагеря разразился настоящий скандал.На предстоящих выборах главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил использовать электронное голосование. "Но, необъяснимой причине, Любовь Соболь, как и ее наставник Алексей Навальный, выступают резко против инициативы Венедиктова. В итоге мы имеем, что Соболь выступает против наиболее точной системы подсчета голосов в Москве, которая позволяет проголосовать максимальному числу избирателей", – пишет .В свою очередь, Любовь Соболь выражает негодование в отношении общественницы Нюты Федермессер, баллотирующейся, как и юрист ФБК, по 43-му округу.Неудивительно, что выдвижение Федермессер стало неприятным сюрпризом для протеже Навального, поскольку она – известный общественный деятель, давно показавший себя в деле. Чего вряд ли можно сказать о Соболь.Глава ФБК уже попытался оказать давление на соперника, послав ей открытое письмо с просьбой выдвигаться по другому округу и не мешать Соболь. Вероятно, сделай бы так кто-то другой, Навальный обязательно бы поднял шумиху.Свои действия блогер объяснил тем, что Федермессер пытается перетянуть голоса избирателей на себя, чем играет на руку "Единой России".Тем временем эксперты выражают иную точку зрения на этот счет. Журналист Антон Красовский, например, считает, что Навальный боится поражения своей протеже. По мнению общественного деятеля, Соболь действительно есть чего опасаться, поскольку Нюта Федермессер – сильный конкурент и явный фаворит."У меня нет никаких сомнений, что депутатом станет Нюта Федермессер. Это человек, который вообще своей жизнью, своей жизнедеятельностью олицетворяет само понятие представительной демократии", – Красовский.Что касается Соболь, то в отношении нее у Красовского тоже нет сомнений – победы ей не видать. Он не считает, что ее деятельность представляет хоть какую-то пользу для москвичей. Впрочем, как и интерес для людей, хотя бы один раз увидевших ролики Соболь."Честно говоря, Любовь Соболь не видел никогда в своей жизни. Я видел 30 секунд какого-то очень плохого телевизионного контента, который делает этот "Фонд по борьбе с коррупцией".Я не считаю, что малолетняя девочка, вся заслуга которой заключается только в том, что она по утрам делает контент стоимостью 12 копеек, который якобы смотрят, а на самом деле наливают в него бесконечное количество просмотров, что она заслужила вообще избираться хоть от какого-то округа в Мосгордуму", – объяснил Красовский.Шансы на победу на предстоящих выборах у Любови Соболь ничтожно малы, уверен журналист. А попытки оказать давление на конкурентов и вовсе снижают их до нуля."Вы увидите, с каким разгромным счетом избиратель решит. Вы просто увидите, как с каждым днем вся эта структура Алексея Навального давится катком избирателя", – констатировал эксперт.