Нелли Ермолаева рассказала о большом горе в семье. У экс-участницы шоу Дом-2
умерла любимая бабушка.
Нелли Ермолаева рассказала о большом горе в семье. У экс-участницы шоу "Дом-2"
умерла любимая бабушка.
Известие о смерти
настигло Нелли Ермолаеву внезапно, в день ее рождения. Одна из самых ярких
участниц реалити-шоу тяжело переживает потерю близкого человека.
О
трагическом известии девушка сообщила на своей страничке в Instagram. Пост Нелли Ермолаева сопроводила
детским черно-белым снимком. "Мой день рождения. Бабушка умерла... Ну, я же
загадала желание в свой день. Почему? Я люблю тебя, родная. Ничего не соображаю
сейчас и поэтому пишу", – поделилась звезда шоу "Дом-2".
33-летняя экс-участница скандального телепроекта поучает соболезнования
и слова поддержки от поклонников. "Соболезнуем... Очень
больно терять близких... держитесь!", "Какой ужас. Да еще и в такой день. Нелли, крепитесь",
"Отпустите с миром, с чистым сердцем. Это очень тяжело", – написали пользователи
соцсети.
Отметим, что бабушка помогала
Нелли в уходе за маленьким сыном. Звезда ранее отмечала, что для
нее с мужем лучше прибегнуть к помощи родного человека, чем подпускать к
ребенку кого-то чужого. кого-то чужого подпустить к ребенку.
Напомним, в прошлом году Нелли Ермолаева родила первенца от своего
супруга Кирилла. Мальчика назвали Мироном. С появлением на свет малыша экс-участница
стала больше внимания уделять семье. Девушка почти три года
счастлива в браке.