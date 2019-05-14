Нелли Ермолаева рассказала о большом горе в семье. У экс-участницы шоу Дом-2 умерла любимая бабушка.

Нелли Ермолаева рассказала о большом горе в семье. У экс-участницы шоу "Дом-2"умерла любимая бабушка.Известие о смертинастигло Нелли Ермолаеву внезапно, в день ее рождения. Одна из самых яркихучастниц реалити-шоу тяжело переживает потерю близкого человека.трагическом известии девушка сообщила на своей страничке в Instagram. Пост Нелли Ермолаева сопроводиладетским черно-белым снимком. "Мой день рождения. Бабушка умерла... Ну, я жезагадала желание в свой день. Почему? Я люблю тебя, родная. Ничего не соображаюсейчас и поэтому пишу", – поделилась звезда шоу "Дом-2".33-летняя экс-участница скандального телепроекта поучает соболезнованияи слова поддержки от поклонников. "Соболезнуем... Оченьбольно терять близких... держитесь!", "Какой ужас. Да еще и в такой день. Нелли, крепитесь","Отпустите с миром, с чистым сердцем. Это очень тяжело", – написали пользователисоцсети.Отметим, что бабушка помогалаНелли в уходе за маленьким сыном. Звезда ранее отмечала, что длянее с мужем лучше прибегнуть к помощи родного человека, чем подпускать кребенку кого-то чужого. кого-то чужого подпустить к ребенку.Напомним, в прошлом году Нелли Ермолаева родила первенца от своегосупруга Кирилла. Мальчика назвали Мироном. С появлением на свет малыша экс-участницастала больше внимания уделять семье. Девушка почти три годасчастлива в браке.