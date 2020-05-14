Как правило, летом студенты стремятся не только отдохнуть, но и подзаработать и получить новый опыт и новые связи, поэтому многие из них ищут программы стажировки в крупных компаниях, которые позволят получить необходимый опыт работы в желаемой профессии. Тем не менее этим летом количество стажировок и желающих принять в них участие резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира.
Как правило, летом студенты стремятся не только отдохнуть, но и подзаработать и получить новый опыт и новые связи, поэтому многие из них ищут программы стажировки в крупных компаниях, которые позволят получить необходимый опыт работы в желаемой профессии.
Тем не менее этим летом количество стажировок и желающих принять в них участие резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира.
Эксперты портала Glassdoor проанализировали количество открытых стажировок на лето и отметили, что сокращение их числа наблюдается практически в каждой отрасли.
В целом число открытых стажировок по всем отраслям и компаниям снизилось на 52%.
Ниже мы расскажем о 10 отраслях, где наблюдается наибольшее снижение числа стажировок этим летом.
1. Путешествия и туризм
Сектор туризма во всем мире переживает упадок. Многие путешественники отменяют свои поездки, сдают билеты и предпочитают пересидеть дома в это непростое время. Неудивительно, что и в области стажировок наблюдается наибольшее падение: по данным аналитиков, число открытых стажировок на это лето снизилось на 92%, это максимальный показатель среди всех отраслей.
2. Информационные технологии
Сектор информационных технологий переживает непростые времена, однако часть компаний этого сектора оказалась в более выгодном положении сейчас, когда многие компании переходят на дистанционную работу. Тем не менее общее число открытых стажировок на лето снизилось на 76%.
3. Телекоммуникации
Телекоммуникации также оказались в числе лидеров по снижению количества открытых стажировок на лето. По данным аналитиков, снижение составило 65%.
4. Архитектура и строительство
В связи с эпидемией коронавируса сектор строительства также переживает кризис. Прежде всего это связано с тем, что были разорваны цепочки поставок, таким образом, строительные компании не получают необходимые материалы. Еще одна сложность связана с ограничительными мерами, которые вводятся для борьбы с распространением вируса. Неудивительно, что сокращение числа стажировок составило 65%.
5. СМИ
В секторе средств массовой информации также наблюдается сокращение числа открытых стажировок на лето. Здесь снижение составило 62%.
6. Недвижимость
Сектор торговли недвижимостью также в состоянии кризиса. Уровень продаж недвижимостью снизился во всех странах, которые переживают последствия пандемии коронавируса. Снижение числа открытых стажировок составило 62%.
7. Аэрокосмическая и оборонная отрасль
Аэрокосмическая отрасль также оказалась в непростой ситуации, так как далеко не всю работу в этом секторе можно выполнять удаленно. В связи с этим число вновь открытых стажировок снизилось на 60%.
8. Производство
В этой отрасли также отмечается сокращение числа открытых стажировок на лето. Сокращение составило 60%.
9. Энергетика и коммунальные услуги
В отрасли энергетики и коммунальных услуг число открытых стажировок на лето также сократилось на 60%.
10. Банки и финансовые услуги
Замыкает десятку сектор финансовых услуг. Здесь сокращение числа открытых стажировок на лето составило 58%.