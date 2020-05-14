Как правило, летом студенты стремятся не только отдохнуть, но и подзаработать и получить новый опыт и новые связи, поэтому многие из них ищут программы стажировки в крупных компаниях, которые позволят получить необходимый опыт работы в желаемой профессии. Тем не менее этим летом количество стажировок и желающих принять в них участие резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира.

Как правило, летом студенты стремятся не только отдохнуть, но и подзаработать и получить новый опыт и новые связи, поэтому многие из них ищут программы стажировки в крупных компаниях, которые позволят получить необходимый опыт работы в желаемой профессии.Тем не менее этим летом количество стажировок и желающих принять в них участие резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира.Эксперты портала Glassdoor проанализировали количество открытых стажировок на лето и отметили, что сокращение их числа наблюдается практически в каждой отрасли.В целом число открытых стажировок по всем отраслям и компаниям снизилось на 52%.Ниже мы расскажем о 10 отраслях, где наблюдается наибольшее снижение числа стажировок этим летом.1. Путешествия и туризмСектор туризма во всем мире переживает упадок. Многие путешественники отменяют свои поездки, сдают билеты и предпочитают пересидеть дома в это непростое время. Неудивительно, что и в области стажировок наблюдается наибольшее падение: по данным аналитиков, число открытых стажировок на это лето снизилось на 92%, это максимальный показатель среди всех отраслей.2. Информационные технологииСектор информационных технологий переживает непростые времена, однако часть компаний этого сектора оказалась в более выгодном положении сейчас, когда многие компании переходят на дистанционную работу. Тем не менее общее число открытых стажировок на лето снизилось на 76%.3. ТелекоммуникацииТелекоммуникации также оказались в числе лидеров по снижению количества открытых стажировок на лето. По данным аналитиков, снижение составило 65%.4. Архитектура и строительствоВ связи с эпидемией коронавируса сектор строительства также переживает кризис. Прежде всего это связано с тем, что были разорваны цепочки поставок, таким образом, строительные компании не получают необходимые материалы. Еще одна сложность связана с ограничительными мерами, которые вводятся для борьбы с распространением вируса. Неудивительно, что сокращение числа стажировок составило 65%.5. СМИВ секторе средств массовой информации также наблюдается сокращение числа открытых стажировок на лето. Здесь снижение составило 62%.6. НедвижимостьСектор торговли недвижимостью также в состоянии кризиса. Уровень продаж недвижимостью снизился во всех странах, которые переживают последствия пандемии коронавируса. Снижение числа открытых стажировок составило 62%.7. Аэрокосмическая и оборонная отрасльАэрокосмическая отрасль также оказалась в непростой ситуации, так как далеко не всю работу в этом секторе можно выполнять удаленно. В связи с этим число вновь открытых стажировок снизилось на 60%.8. ПроизводствоВ этой отрасли также отмечается сокращение числа открытых стажировок на лето. Сокращение составило 60%.9. Энергетика и коммунальные услугиВ отрасли энергетики и коммунальных услуг число открытых стажировок на лето также сократилось на 60%.10. Банки и финансовые услугиЗамыкает десятку сектор финансовых услуг. Здесь сокращение числа открытых стажировок на лето составило 58%.