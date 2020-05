Коронавирус существенно подорвал благополучие американских компаний. Только за последние семь недель свыше 33 миллионов человек подали заявления о пособии по безработице, в связи с тем что они были уволены или же компания временно прекратила деятельность. Тем не менее на фоне общего неблагополучия есть и такие компании, которые помогают своим сотрудникам, жертвуют товары на нужды малоимущим и используют другие способы, чтобы поделиться своими ресурсами и помочь экономике.

Коронавирус существенно подорвал благополучие американских компаний. Только за последние семь недель свыше 33 миллионов человек подали заявления о пособии по безработице, в связи с тем что они были уволены или же компания временно прекратила деятельность.Тем не менее на фоне общего неблагополучия есть и такие компании, которые помогают своим сотрудникам, жертвуют товары на нужды малоимущим и используют другие способы, чтобы поделиться своими ресурсами и помочь экономике.Ниже мы расскажем о крупных американских компаниях, которые заняли активную позицию и активно помогают экономике и населению страны справиться с кризисом.1. StarbucksВ апреле компания Starbucks предложила сотрудникам возможность остаться дома с сохранением зарплаты до 3 мая, даже если ресторан, в котором они работают, останется открытым.Кроме того, все, кто контактировал с зараженными или был диагностирован зараженным, мог остаться дома до конца мая. Starbucks также ввела сервисную оплату, дополнительные $3 в час, для тех сотрудников, которые предпочли остаться на работе до 31 мая.Сотрудники компании могут также обратиться за индивидуальными выплатами в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По мере того как рестораны компании открываются, руководство настаивает на безопасности сотрудников, в связи с чем все сотрудники обязаны носить маски.6 апреля компания объявила о моральной поддержке сотрудников, которые работают более 20 часов в неделю. Каждый из таких сотрудников и члены их семей получают доступ к 20 сеансам с психологом. Все сеансы для сотрудников и членов их семей бесплатны.2. SalesforceВ конце марта основатель Salesforce Марк Бениофф призвал все компании не увольнять сотрудников в течение 90 дней. Он также объявил о том, Salesforce продолжит платить зарплату сотрудникам с почасовой оплатой, несмотря на то что офисы закрыты.3. General MotorsВ середине марта GM объединилась с небольшой компанией по изготовлению медицинского оборудования Ventec. Уже в апреле они начали производство тысяч аппаратов ИВЛ. 8 апреля администрация Трампа заказала 30 тысяч аппаратов ИВЛ. Компания же в свою очередь отметила, что не планирует получать прибыль с продаж аппаратов ИВЛ.Кроме того, GM нарастила производство масок для лица – свыше 50 тысяч масок в сутки.4. Gilead SciencesКомпания пожертвовала все свои запасы препарата remdesivir государству.Считается, что противовирусный препарат компании Gilead Science, который называется remdesivir, оказывает положительное влияние на пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Этот препарат был одобрен правительством США для лечения таких пациентов.Gilead передала все свои запасы препарата, которых достаточно для лечения 140 тысяч пациентов.5. AT&TКомпания вместе с другими интернет-провайдерами открыла по всей стране точки бесплатного доступа к Wi-Fi, что позволило людям сохранять связь друг с другом, а детям из отдаленных регионов получить возможность дистанционного обучения.6. Four Seasons Hotels and ResortsЭта сеть отелей стала первой предлагать комнаты для медицинских работников, которые вынуждены работать с зараженными коронавирусом пациентами и , следовательно, жить отдельно от семьи, чтобы не заразить их.Когда мэр Нью-Йорка попросил сети отелей предоставить комнаты для медицинских работников, именно Four Seasons первой отозвалась на его призыв.Ее примеру последовали Plaza Hotel, St.Regis и Wythe Hotel.7. IBMIBM, HP, правительство США и многие другие организации создали High Performance Computing Consortium, который использует большие объемы вычислительной мощности, чтобы помочь ученым изучать COVID-19, пытаться найти лечение и лучше понять природу вируса.