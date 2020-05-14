Союз кинематографистов России сообщил о том, что 11 мая на 78-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Алла Мещерякова. Она сыграла 80 киноролей в известных фильмах: А зори здесь тихие, Сердце друга, Вальс, Ксения, любимая жена Федора и многих других.

Союз кинематографистов России сообщил о том, что 11 мая на 78-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Алла Мещерякова.Актриса театра и кино в 1965 окончила ВГИК, а сниматься начала еще в вузе, с 1964 года.Ее первая роль — Лены в картине "Страницы первой любви".Затем были работы в фильмах "А зори здесь тихие", "Сердце друга", "Вальс", "Ксения, любимая жена Федора" и многие другие киноленты.Всего она сыграла 80 киноролей, была актрисой театра "Киноактер".