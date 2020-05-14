Академик РАН Сергей Колесников не исключил, что в России могут пойти по военному типу вакцинации от коронавируса, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. Если будет выбран этот путь, то тогда вакцинацию могут начать осенью или в преддверии зимы, считает ученый.

Накануне, 13 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые вакцинные препараты против коронавируса в России могут быть созданы к концу июля.Академик РАН Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете" отметил, что одно дело — сделать саму вакцину, но дальше она проходит длинный путь.Он сказал, что пока неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации есть особый принцип регистрации лекарственных и вакцинных препаратов.При этом академик не исключил, что в России "могут пойти по военному типу (вакцинации), учитывая высокую смертность и поражаемость населения"."В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента — тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни", — пояснил Колесников.Он считает, что "на такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины". Однако, отметил академик, если будет выбран этот путь, то тогда вакцинацию могут начать осенью или в преддверии зимы.Если же идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца 2020-го – начала 2021 года, добавил академик Колесников.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" доктор биологических наук, профессор Константин Северинов высказал мнение, что создание полноценной вакцины против коронавируса нового типа займет больше года.Ученый также высказал мнение, что пока нет вакцины от нового коронавируса и лекарств прямого действия, "скорее всего, все переболеют".