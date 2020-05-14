Полицейские Орегона опубликовали видео перестрелки с пьяным водителем, вооруженным автоматом Калашникова. Мужчина, вступивший в противостояние с патрульными, был убит на глазах своего шестилетнего сына.

Полицейские Орегона опубликовали видео перестрелки с пьяным водителем, вооруженным автоматом Калашникова.Инцидент произошел 10 апреля в Кламат-Фолсе. Полицейских вызвали очевидцы, увидевшие, что пьяный мужчина сажает ребенка к себе в машину.Увидев патрульные автомобили, нарушитель нажал на газ и попытался скрыться, а когда его удалось остановить с помощью шипов на дороге, дал несколько очередей по полицейским из автомата Калашникова.Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем застрелили пьяного водителя на глазах у его шестилетнего сына.Один из офицеров был ранен и госпитализирован, в настоящее время он идет на поправку. Мальчик не пострадал.