Украина вновь оказалась в центре скандала связанного с суррогатным материнством. 46 младенцев, рожденных для богатых западных заказчиков, из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытых границ оказались заперты в одном из киевских отелей. Пока за ними ухаживают сотрудники клиники. Но ни биологическим родителям, ни суррогатным матерям отдать их не могут.

Украина вновь оказалась в центре скандала связанного с суррогатным материнством. 46 младенцев, рожденных для богатых западных заказчиков, из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытых границ оказались заперты в одном из киевских отелей. Пока за ними ухаживают сотрудники клиники. Но ни биологическим родителям, ни суррогатным матерям отдать их не могут. Ситуация не новая, страна давно превратилась в прибыльный инкубатор. Уполномоченная по правам человека заявила, что если карантин будет продлен, то таких детей окажется почти тысяча.Эти младенцы буквально с конвейера. Рождены суррогатными матерями-украинками для иностранных граждан, которые по разным причинам не могут иметь своих детей."Мы постоянно связываемся с будущими родителями, показываем их детей по видеосвязи. Обязательно рассказываем, как малыш поел, сколько весят", — отчитывается перед заказчиками персонал.В арендованных в киевском отеле комнатах скопились ангелы на продажу — для Испании, Швейцарии, Малайзии, Великобритании и Китая."Украину начали называть Меккой суррогатного материнства. Сюда ринулись все иностранные туристы за детьми, потому что в их странах торговля суррогатными детьми была запрещена по двум причинам: во-первых, это аморально, а во-вторых, в их странах дети защищены законом", — подчеркивает уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.Торговля живым товаром в Незалежной за последние 5 лет приняла катастрофические масштабы, скандалы с незаконной торговлей младенцами то и дело возникают. Сотни малышей в год исчезают в неизвестном направлении по фиктивным документам и бесконтрольно вывозятся во все страны мира, а цели покупки украинского суррогата не всегда благие. В Киеве, по сути, признают свое бессилие в плане контроля над ситуацией."У нас нет сегодня законодательных возможностей проконтролировать — не получилось ли так , что ребенка этого заказали на продажу, не для себя, а на продажу третьим лица", — признает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Так называемые младенцы на выдаче — в благостной атмосфере, под присмотром медиков и нянечек. Рекламный ролик на первый взгляд вызывает умиление — дети эти рождены на продажу: 10 тысяч евро за ребенка суррогатной маме и еще 15 — агентству или медклинике."Мы с мужем уже несколько лет собираем деньги на дом. Банальная проблема — свое жилье. У нас не хватало определенной суммы. И это, скорее всего, и стало причиной пойти на этот шаг", — поясняет суррогатная мать Елизавета Погудина.Уже сам факт того, что малыши находятся не в специализированной клинике или родильном доме, говорит об организации процесса. В гостиницах, в арендованных квартирах, то и дело обнаруживают подпольные суррогатные фермы. Младенцев посредством фиктивных браков забирают в гомосексуальные семьи — на Украине это дешевле в 4 раза, к примеру, по сравнению с США.На сайте клиники, чьи дети сейчас находятся на карантине в киевском отеле "Венеция" утверждают, что их товар "отличного качества" — детей уже ждут их родители. Не удивительно, ведь купить за дешево украинских малышей хотят многие, так дешево нет нигде в мире. Было в Индии, но из-за криминала и отсутствия законодательной базы эту тему в Индии прикрыли.