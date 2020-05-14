Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Франции Анри Леконт критически отозвался о планах организаторов французского турнира Большого шлема провести состязания на кортах Roland Garros без зрителей. Открытый чемпионат Франции перенесен с мая этого года на осень, но точные сроки неизвестны.

Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Франции Анри Леконт критически отозвался о планах организаторов французского турнира "Большого шлема" провести состязания на кортах Roland Garros без зрителей. Открытый чемпионат Франции перенесен с мая этого года на осень, но точные сроки неизвестны."Не думаю, что есть какой-то смысл проводить Roland Garros без поклонников тенниса, — цитирует Леконта издание Lequipe.Fr. – Кто в этом может быть заинтересован? Партнеры точно нет. Игрокам будет трудно в такой ситуации".По мнению одного из сильнейших игроков мира 1980-1990-х годов, такое решение "по большей части политическое": "Федерация надеется, что через несколько месяцев мы сможем сыграть в Париже в нормальных условиях. Однако, не стоит играть без зрителей. По-моему, лучше отменить турнир до 2021 года, когда начнется полноценный сезон".Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции потеряет около 130 млн евро, если все-таки будет проведен в 2020 году, но при этом из-за пандемии коронавируса не станет пускать на трибуны зрителей.