Нападающий санкт-петербургского Зенита и сборной России Артем Дзюба высказал мнение по поводу лучшего нападающего в мире. 31-летний футболист признался, что бразильский форвард Роналдо был совершенным игроком.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказал мнение по поводу лучшего нападающего в мире. 31-летний футболист признался, что бразильский форвард Роналдо был совершенным игроком."Роналдо "Зубастик". Именно он в первую очередь приходит в голову. Мне кажется, Роналдо был само совершенство", – цитирует Дзюбу Sportbox.ruНапомним, что Роналдо, являющийся двукратным чемпионом мира, на клубном уровне выступал за испанские "Реал" и "Барселону", итальянские "Милан" и "Интер", а также голландский ПСВ. Кроме того, он провел 98 матчей за сборную Бразилии, записав на свой счет 62 гола.