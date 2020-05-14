Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2020 в составе сборной России Ярослав Аскаров оказался в десятке лучших общего рейтинга новичков перед традиционным драфтом Национальной хоккейной лиги. 17-летний российский вратарь занял в нем девятое место.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2020 в составе сборной России Ярослав Аскаров оказался в десятке лучших общего рейтинга новичков перед традиционным драфтом Национальной хоккейной лиги. 17-летний российский вратарь занял в нем девятое место.По информации Canada.com, лидером рейтинга, составленного на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, является канадский форвард Алексис Лафренье. Следом идет еще один представитель Канады Куинтон Байфилд. В тройку лучших также попал немецкий нападающий Тим Штюцле.Еще один россиянин Родион Амиров, выступающий за "Салават Юлаев", оказался в списке 17-м.Напомним, что из-за пандемии коронавируса драфт НХЛ был отложен. Ориентировочно мероприятие пройдет 5 июня в формате видеоконференции.