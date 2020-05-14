Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) крупнейшей социальной платформы Китая WeChat на конец марта превысило 1,2 миллиарда.

Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) крупнейшей социальной платформы Китая WeChat на конец марта превысило 1,2 миллиарда. Сюда входят как пользователи материкового Китая, так и глобальные юзеры. Для сравнения, у американской Facebook в 2 раза больше месячных пользователей.Компания Tencent Holdings, которой принадлежит WeChat, заявила, что количество пользователей платформы выросло более чем на 8% в I квартале. Компания объяснила это пандемией COVID-19, которая, по ее словам, увеличила спрос на огромное количество мини-сервисов, входящих в основное приложение.От обычных приложений суперапы типа WeChat отличаются возможностями — в рамках экосистемы одного софта объединяются множество сервисов. Например, в таком приложении обычно есть соцсеть, мессенджер для общения, игры, знакомства, торговые площадки, сервисы для перевода денег и обмена валюты, заказа еды или такси, бронирования отелей и билетов.Таким образом, пользователю суперапа не нужно переключаться между разными приложениями: все нужные сервисы и функции находятся под рукой в одном софте. Более того, суперап имеет максимально широкий доступ к персональным данным клиента и в идеале подстраивается под конкретного человека.По данным Tencent, некоторые люди во время карантина покупали продукты и пользовались муниципальными услугами через приложение.Facebook по-прежнему имеет гораздо больше пользователей на всех своих платформах. Компания утверждает, что число месячных пользователей основного сайта составило 2,6 миллиарда. А вместе с Instagram, Messenger и WhatsApp у Facebook 2,99 миллиарда пользователей. И, несмотря на рост компании WeChat, значительная часть 6%-го роста прибыли Tencent в I квартале была обусловлена ее огромной игровой империей.Впрочем, у WeChat есть куда расти: компанию Tencent поддерживает государство, а платформа может использовать еще и преимущества криптоюаня, тестирование которого сейчас проходит в Поднебесной. Функционал предполагает осуществление платежей, обменные операции, управление цифровым кошельком, историю транзакций, оплата при помощи QR-кода и т. д.Новая система вокруг криптоюаня предполагает, что Народный банк Китая будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам взамен резерва в юанях. Далее граждане и компании могут открывать кошельки в этих банках, чтобы получить возможность использовать новое средство электронного платежа.В Народном банке Китая тщательно подошли к разработке собственной криптовалюты. Пекин основательно защитил свои разработки в области цифровизации и криптографии, получив патенты на все те изобретения, которые будут использоваться при обращении криптовалютного юаня, в том числе на фирменный цифровой кошелек, с помощью которого можно будет получать доступ ко всем государственным услугам страны, а также в перспективе принимать участие в народном голосовании.Электронная платежная система станет гибридом нынешней сети электронных платежей Народного банка Китая, банковской инфраструктуры и других платежных систем, таких как Alipay и WeChat Pay. Как рассказал Джек Ли, управляющий партнер инвестиционной фирмы HCM Capital, поддерживаемой Foxconn Technology Group, в китайской системе будут использованы преимущества криптографии и технологии блокчейн, в их числе низкие издержки и безопасность.