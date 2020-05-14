Настоящую онлайн-репетицию провел педагог из Мариинского театра. Побывать на ней смогли все желающие: и профессионалы, и любители. По понятным причинам балетные артисты тоже вынуждены сейчас находиться на самоизоляции. Но репетиции продолжаются по домам. Чтобы помочь танцовщикам, а также поддержать всех, кто следит за собой, Мариинка решила устроить дистанционный балетный урок.

Настоящую онлайн-репетицию провел педагог из Мариинского театра. Побывать на ней смогли все желающие: и профессионалы, и любители. Аккомпанировала за роялем концертмейстер Александра Жилина.По понятным причинам балетные артисты тоже вынуждены сейчас находиться на самоизоляции. Но репетиции продолжаются по домам. Чтобы помочь танцовщикам, а также поддержать всех, кто следит за собой, Мариинка решила устроить дистанционный балетный урок.Мастер-класс, проведенный репетитором театра Никитой Щегловым, наглядно продемонстрировал, чем занимаются балетные артисты за кулисами, в репетиционных залах. Ведь каждый день они по много часов проводят у станка, чтобы потом с кажущейся легкостью парить на сцене.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", режим самоизоляции в городе и области пока сохраняется. Эпидемиологическая обстановка остается непростой. Тем не менее, артисты знаменитого театра не унывают и продолжают подготовку к большому летнему фестивалю "Звезды белых ночей". Сейчас организаторы занимаются формированием афиши праздника и надеются, что он состоится.