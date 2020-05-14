Российские банки к 12 мая заключили 10809 кредитных договоров на 27 миллиардов руб. на выплату зарплаты работникам предприятий, сообщает Минэкономразвития.

Российские банки к 12 мая заключили 10809 кредитных договоров на 27 миллиардов руб. на выплату зарплаты работникам предприятий, сообщает Минэкономразвития (МЭР). Соглашения с МЭР на выдачу зарплатных кредитов подписали 40 банков.К 6 мая банки заключили 8 тысяч кредитных договоров на 21 миллиард руб. Сумма выданных кредитов увеличилась на 6 миллиардов руб., подчеркивает МЭР.Количество банков, вступивших в программу по выдаче беспроцентных кредитов на поддержку занятости, увеличилось за две недели с 31 до 40, прием заявок продолжается.Банки в конце марта начали выдавать микро- и малым предприятиям беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в течение шести месяцев. Размер кредита равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), умноженному на количество сотрудников и количество месяцев. Затем 24 апреля действие программы льготного кредитования распространили на средние и крупные предприятия.