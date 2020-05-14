По предварительным данным, банки в апреле выдали почти 90 тысяч ипотечных кредитов на 208 миллиардов руб. (-17% в годовом количественном выражении и -13% в годовом денежном выражении), сообщают Frank RG и Дом.РФ.

По предварительным данным, банки в апреле выдали почти 90 тысяч ипотечных кредитов на 208 миллиардов руб. (-17% в годовом количественном выражении и -13% в годовом денежном выражении), сообщают Frank RG и "Дом.РФ".Программа субсидирования ипотечных ставок до 6,5% помогла поддержать жилищное строительство и ипотеку. За три с половиной недели действия программы банки одобрили почти 31 тыячу. заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на 17,3 миллиарда руб. Всего до 1 ноября (день окончания действия программы) банки могут выдать 250 тысяч кредитов на 740 миллиардов руб.Совместно с другими ипотечными программами с госучастием — "Семейной ипотекой" (ставка не более 6%) и "Дальневосточной ипотекой" (ставка не более 2%) — программа ипотеки под 6,5% обеспечит выдачу 320 тысяч кредитов на 915 миллиардов руб., что составит 30% всех ипотечных кредитов в 2020 году.Между тем во второй половине апреля банки начали снижать ставки по ипотеке. В первой неделе мая средняя ставка в 15 крупнейших банках снизилась до 8,75% годовых (первичный рынок) и 9,03% годовых (вторичный рынок). Ипотечный кредит от "Дом.РФ" на первичном рынке доступен от 7,6%, на вторичном рынке – от 8,4%.Средняя ставка приближается к целевому показателю национального проекта "Жилье и городская среда", установленному на 2024 год, — 8% и меньше.