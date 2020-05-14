Барнаульский зоопарк открыл продажу билетов. Купить их можно в кассах зоосада, а использовать, как только он откроет двери и до конца года включительно.

Барнаульский зоопарк открыл продажу билетов. Купить их можно в кассах зоосада, а использовать, как только он откроет двери и до конца года включительно.Зоопарк "Лесная сказка" был закрыт с апреля из-за распространяющейся новой коронавирусной инфекции. В вольерах содержится порядка 150 зверей. И за время карантина у многих появилось потомство. Как передает ГТРК "Алтай", принять решение об открытии учреждения должны власти.Как отметил директор зоопарка Сергей Писарев: "Уже звонили коллеги из зоопарка Екатеринбурга, который открылся. Также открывается зоопарк Ростова-на-Дону. Однако открытию подлежат только зоопарки, расположенные на открытых пространствах. Павильонам пока работать нельзя. С сегодняшнего дня мы продаем билеты с открытой датой, милости просим до 1 января 2021 года в любое время к нам".Кроме того, отметил директор, при покупке билетов с открытой датой посетители получают в подарок книгу с биографиями обитателей зоопарка. В наличии более шести тысяч экземпляров.