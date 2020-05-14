Обвинение в окончательной редакции предъявлено бизнесмену Василию Бойко-Великому. Его адвокат Виктория Шонина уточнила, что в окончательном обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 миллионов рублей.

Обвинение в окончательной редакции предъявил СК РФ основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому.Его адвокат Виктория Шонина уточнила, что в окончательном обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 миллионов рублей, передает ТАСС.Она также сообщила, что по словам следователя уголовное дело ее подзащитного насчитывает около 300 томов.Ранее бизнесмену вменялось семь невозвратных кредитов на общую сумму около 23 миллиона рублей и 120 тысяч долларов.Сам Бойко-Великий, сказала адвокат, вину не признает и уверяет, что к оформлению этих кредитов он никакого отношения не имел.Шонина также отметила, что "срок исполнения обязательств по этим кредитам еще не наступил".Изначально Бойко-Великому было предъявлено обвинение в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс", всего, по данным СК, с 2013 по 2018 год бизнесмен с соучастниками похитили у банка "Кредит экспресс" суммы свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.Уголовное дело было возбуждено в 2018 году.