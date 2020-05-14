Президент РФ Владимир Путин провел сегодня совещание по вопросам развития генетических технологий в стране. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Россия 24.

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня совещание по вопросам развития генетических технологий в стране. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".Заслушав доклад директора института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александра Макарова об использовании для разработки лекарств гуманизированных мышей, у которых часть генов заменена на человеческие, глава государства выразил надежду, что все это останется под контролем ученых."Не знаю, как у кого, но у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло и внутренней какой-то тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек, надеюсь, все это будет под контролем", — отметил Владимир Путин.По словам академика Александра Макарова, наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетически технологий имитируют человеческий организм, незаменимо для испытаний новых средств лечения.В частности, ученые уже опробовали на лабораторных мышах терапию так называемого цитокинового шторма, который может возникать при коронавирусе COVID-19 и сильно осложнять течение заболевания.