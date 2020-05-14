BMW заявила, что продажи легковых автомобилей класса люкс в Китае восстановились в апреле. Однако немецкий автопроизводитель предупредил, что другие рынки, включая США, будут очень медленно восстанавливаться после пандемии коронавируса, пишет Reuters.

BMW заявила, что продажи легковых автомобилей класса "люкс" в Китае восстановились в апреле. Однако немецкий автопроизводитель предупредил, что другие рынки, включая США, будут "очень медленно" восстанавливаться после пандемии коронавируса, пишет Reuters."Есть по крайней мере проблеск надежды, исходящий от Китая", — заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе на ежегодном общем собрании акционеров, которое впервые проходит в виртуальном формате.После того как продажи в Китае упали на 88% в феврале, поставки выросли на 14% в апреле, заявил автопроизводитель."Пандемия в различной степени затронула экономику Европы. Спрос на автомобили в таких странах, как Испания, Италия и Великобритания, вероятно, будет очень медленно восстанавливаться. То же самое относится и к США", — сказал Ципсе.Ранее в этом месяце BMW снизила прогноз по прибыли для своих подразделений по производству автомобилей и мотоциклов, сославшись на худший, чем ожидалось, спрос.