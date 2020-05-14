Мировая премьера обновленной пятерки ожидалась на Женевском автосалоне, но выставку отменили из-за коронавируса. Видимо, теперь премьера пройдет онлайн, и производитель уже постепенно начал рассекречивать новинку.

Мировая премьера обновленной "пятерки" ожидалась на Женевском автосалоне, но выставку отменили из-за коронавируса. Видимо, теперь премьера пройдет онлайн, и производитель уже постепенно начал рассекречивать новинку.BMW опубликовала первое изображение, на котором видна передня часть обновленной "пятерки". Хотя все это уже не имеет большого смысла: еще в конце апреля официальные фото машины "утекли" в сеть. И внешность уже не является тайной.Рестайлинг получился не радикальным, но заметным. В первую очередь, изменился дизайн головной LED-оптика с новой светографикой в стиле свежей "трешки" G20, а также решетки радиатора, получившей широкие вертикальные ламели. Форма задних фонарей осталась прежней, но светографическую начинку сделали более контурной и заметной. Бамперы с развитой пластикой говорят о том, что перед нами автомобиль в пакете М Sport.В тоже время логотип 530е на крышке багажника и разъем для зарядки на переднем левом крыле выдают базовую гибридную версию, оснащенную 2-литровым турбо и электромотором суммарной мощностью 252 л.с. Далее на очереди - "горячая" М-версия.Также ходят слухи о версии M5 CS и гибридной 400-сильной 545e, пишет Motor1, а также о красных тормозных суппортах M Sport, которые впервые появятся на "пятерке". Кроме того, обновленная медиасистема BMW 7.0 получит поддержку интеграции смартфона Android Auto через беспроводное соединение.Скорее всего, нам придется немного подождать M5 и его конкурента, так как BMW, возможно, захочет сохранить глазурь на торте на потом. Был замечен еще более горячий M5 CS - предположительно, с большей мощностью и другими обновлениями - и в конечном итоге он станет моделью 5-й серии.Премьера обновленного BMW 5 серии может состояться уже в конце мая, а европейские продажи в таком случае откроются во второй половине 2020 года. Когда такую "пятерку" привезут в Россию, узнаем позже.