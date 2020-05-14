Российский кардиохирург Лео Бокерия развеял распространенный миф о том, что завтрак должен быть плотным. По его словам, если человек наелся досыта с утра, то его пищеварительная система ..

Российский кардиохирург Лео Бокерия развеял распространенный миф о том, что завтрак должен быть плотным. По его словам, если человек наелся досыта с утра, то его пищеварительная система начинает активно работать. "В итоге ему хочется полежать, поспать", – уточнил специалист.Лео Бокерия добавил, что во время операций не отвлекается на приемы пищи, после их окончания он может съесть творог. Обычно врач возращается домой не раньше 20 часов. Только в позднее время он позволяет себе сытные блюда. Такой режим дня специалист позаимствовал у американских коллег, сообщает "".