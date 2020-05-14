По мнению 70% молодежи, перенос ЕГЭ дает школьникам возможность лучше подготовиться к нему.

По мнению 70% молодежи, перенос ЕГЭ дает школьникам возможность лучше подготовиться к нему.Как передает РИА Новости, об этом говорят результаты исследования компании Wanta Group.Сообщается, что 58% родителей и учащихся считают, что перенос выпускных экзаменов дает школьникам возможность лучше подготовиться к ним.Это мнение разделяют 70% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, среди тех, кто старше 45 лет с этим согласны 51%, не согласны 37% респондентов​​​.При этом 42% переживают за подготовку к выпускным экзаменам, 28% опасаются, что не поступят в вузы, 22% страшит перенос ЕГЭ.При этом среди тех, кто переживает за качество подготовки к единому государственному экзамену, 81% считает, что режим самоизоляции помешает полноценно подготовится к экзаменам, тогда как 23% школьников удовлетворены удаленным образовательным процессом.При этом по 43% респондентов высказали противоположные мнения – первые считают, что в 2020 году в институты будет поступать сложнее, вторые – что легче.Ранее сообщалось о том, что министерство просвещения РФ перенесло ЕГЭ с 8 июня из-за пандемии коронавирусной пневмонии в России на более поздний срок, пообещав назвать точную дату в ближайшее время.По состоянию на 14 мая в РФ выявлено 252,245 случаев инфицирования COVID-19, из них 9974 за минувшие сутки. 53,530 человек выздоровело, 2305 скончались.