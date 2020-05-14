Хорватский полузащитник Милан Бадель в следующем сезоне может оказаться в составе столичного Локомотива. Интерес к футболисту итальянской Фиоренитины и сборной Хорватии проявляет Марко Николич, который сменит на посту главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

Хорватский полузащитник Милан Бадель в следующем сезоне может оказаться в составе столичного "Локомотива". Интерес к футболисту итальянской "Фиоренитины" и сборной Хорватии проявляет Марко Николич, который сменит на посту главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина.Об интересе 40-летнего сербского специалиста к хорватскому игроку, ставшему в составе национальной команды серебряным призером чемпионата мира-2018, сообщило издание "Спорт-экспресс". В нынешнем сезоне Бадель на правах аренды выступал за итальянское "Лацио", проведя 19 матчей и забив один гол.Отмечается также, что римский клуб арендовал 31-летнего полузащитника у "Фиорентины" за 700 тысяч евро.