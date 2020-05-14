Один из итальянских футбольных грандов Милан в пору карантина обратил внимание на французский рынок и присмотрел себе как минимум четверых футболистов. Что интересно, фамилии всех их начинаются с буквы К – это Левен Курзава, Бубакар Камара, Пьер Калулу и Ньянзу Куасси.

Один из итальянских футбольных грандов "Милан" в пору карантина обратил внимание на французский рынок и присмотрел себе как минимум четверых футболистов. Что интересно, фамилии всех их начинаются с буквы "К" – это Левен Курзава, Бубакар Камара, Пьер Калулу и Ньянзу Куасси.Французский оборонец "Пари Сен-Жермен" Курзава – самый именитый из потенциальных новичков "россонери" и самый дорогой. Впрочем, руководство "ПСЖ" обозначило, что вполне может расстаться с защитником, так что переговоры по его кандидатуре вряд ли будут сложными.Полузащитник оборонительного плана "Марселя" Камара мене известен, однако его молодость – а игроку всего 20 лет, — могут стать дополнительным бонусом для миланцев. На будущее могут быть рассчитаны и потенциальные контракты с 19-летним полузащитником "Лиона" Калулу, и с 17-летним защитником "ПСЖ" Куасси.Правда, как сообщает La Gazzetta dello Sport, относительно двух последних кандидатур ситуация выглядит пикантной: известно, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини голосует за Калулу, а Ральф Рангником, который может возглавить команду летом, предпочел бы Куасси.