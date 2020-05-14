За 12 дней мая 2020 года падение объема перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил уже более 99% на международных и более 89% на внутренних авиалиниях, сообщило ФГУП ЗащитаИнфоТранс.

За 12 дней мая 2020 года падение объема перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил уже более 99% на международных и более 89% на внутренних авиалиниях, сообщило ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".По данным ФГУП, падение пассажиропотока началось еще в марте 2020 года, когда вводились карантинные меры — объем перевозок пассажиров уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на международных воздушных линиях на 53,02%, а на внутренних воздушных линиях на 30,29%.Накануне состояние и меры поддержки авиаотрасли были рассмотрены на совещании под председательством президента России Владимира Путина. Было отмечено, что в условиях пандемии резкое снижение пассажиропотока произошло по всем видам транспорта, наибольший спад — в авиационном секторе.ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" ведет постоянную работу по формированию статистики и анализу данных о внутрироссийских и трансграничных пассажирских перевозках всеми видами транспорта. Статистика формируется на основе информации, поступающей в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), которая была создана в интересах Минтранса России в 2013 году и успешно зарекомендовала себя как действенный механизм в области принятия оперативных управленческих решений на транспорте."Поступающие к нам данные наглядно показывают, что пассажирский сегмент авиатранспорта находится в наиболее сложном положении. Падение пассажиропотока значительно сказалось на работе всех аэропортов Российской Федерации. Особенно это затронуло Московский авиационный узел", — отметил главный конструктор ЕГИС ОТБ Евгений Шабуров.