При поступлении абитуриентов в высшие учебные заведения следует учитывать их оценки за последние три года обучения в школе.

При поступлении абитуриентов в высшие учебные заведения следует учитывать их оценки за последние три года обучения в школе. Так заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова относительного того, что для поступления в вуз школьники смогут сдать нужное им количество предметов по ЕГЭ.Ранее заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году выпускники школ будут сдавать только два предмета, которые необходимы для поступления в вуз. При этом заместитель министра просвещения Виктор Басюк предположил, что Минпросвещения может вообще отменить обязательные экзамены по базовой математике и русскому языку.Смолин предлагает учитывать учебные достижения выпускника, в том числе ОГЭ, и внеучебные достижения, если таковые имеются.Депутат отметил, что в случае, если вуз проводит собеседования и дополнительные испытания, необходимо сделать это устно и в удаленной форме.В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в России перенесены сроки проведения ЕГЭ с начала июня на более поздний срок, напоминает РИА Новости. Точные даты пока не называются. При этом школьники, которые не планируют поступать в вузы, могут не сдавать Единый государственный экзамен – оценки в аттестате им выставят по итогам учебного года.Также Министерство просвещения и Рособрнадзор разработали требования к проведению экзаменов в условиях коронавируса. Предполагаются термометрия, рассадка экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга и санитарная обработка рук.