В лечении Анастасии Заворотнюк, о тяжелом заболевании которой ранее было известно немногое, могут быть использованы технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака. Об этом директор института Александр Макаров рассказал Владимиру Путину.

В лечении Анастасии Заворотнюк, о тяжелом заболевании которой ранее достоверно было известно немногое, могут быть использованы технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака.Об этом директор института Александр Макаров рассказал президенту Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития генетических технологий, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".Макаров сообщил, что замечена "очень интересная эффективность такой технологии"."Мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять. Это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", — объяснил директор института.Макаров также сообщил, что уже зафиксирован достаточно большой процент случаев, когда у больных происходит ремиссия, и они возвращаются к нормальному образу жизни.Глава Института молекулярной биологии РАН отметил, что "особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом"."Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", — сказал Александр Макаров.Он сообщил, что родные актрисы передали в институт клетки ее опухоли."Мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", – пояснил ученый, добавив, что "пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию".С глиобластомой пациенты живут не более полутора лет, сказал Макаров, но у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни.С осени 2019 года родные Анастасии Заворотнюк скрывали заболевание актрисы, однако затем появились подтверждения того, что она находилась в онкологическом отделении больницы с глиобластомой.Во второй половине апреля сообщалось, что диагностированная у Заворотнюк опухоль не смертельна, однако врачи опасаются рецидива и не спешат говорить о полном выздоровлении актрисы.