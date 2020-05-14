Коронавирус в России не щадит никого: наследница пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова рассказала о болезни отца в прямом эфире в микроблоге у Ксении Собчак. Девушка заявила, что его инфицирование коронавирусом было ожидаемо.

Коронавирус в России не щадит никого: наследница пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова рассказала о болезни отца в прямом эфире в микроблоге у Ксении Собчак. Девушка заявила, что его инфицирование коронавирусом было ожидаемо.В инстаграм-аккаунте телеведущей дочь Дмитрия Пескова призналась, что очень переживает за него. Официальный представитель Крумля сейчас находится в одной из больниц в Москве.Лиза считает, что заражение Дмитрия Пескова COVID-19 было ожидаемо. Она раскрыла причину случившегося: пресс-секретарь президента России в условиях пандемии коронавируса в России продолжал ежедневно ходить на работу."Все внутри переворачивается. Так что искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус", – цитирует дочь ПесковаНапомним, о том, что Дмитрий Песков пострадал от и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Подробностями поделилась его жена – фигуристка Татьяна Навка. Она уточнила, что у нее тоже обнаружили коронавирус. В настоящее время спортсменка уже чувствует себя нормально. Дмитрий Песков же пока находится под пристальным наблюдением медиков.12 Май 2020 в 11:36 PDTПо последним данным, заразился 242 271 человек. Лидером по числу заболевших является Москва. В столице зарегистрировали 126 004 случая инфицирования. За весь период выздоровели 48 003 россиянина, умерли 2 212 пациентов.