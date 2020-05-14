Куда обратиться и как правильно оформить заявку на выплаты родителям несовершеннолетних детей? Об этих пособиях в начале недели объявил президент. Многие москвичи и жители Подмосковья уже подали заявки. Но немало и тех, у кого еще остались вопросы.

Куда обратиться и как правильно оформить заявку на выплаты родителям несовершеннолетних детей? Об этих пособиях в начале недели объявил президент. Многие москвичи и жители Подмосковья уже подали заявки. Но немало и тех, у кого еще остались вопросы.Во время самоизоляции трехлетняя Милана открыла в себе талант повара. Пока она замешивает тесто, родители в ожидании угощения штудируют Интернет. Милане недавно исполнилось три года, и семья может рассчитывать на выплаты."Мы, безусловно, были очень рады узнать, что детям полагаются выплаты. Сейчас как раз планируем разобраться, о какой сумме идет речь, и какие для этого нужны документы", — говорит Татьяна Милачева.10 тысяч рублей получат все семьи, в которых есть дети, родившиеся после 11 мая 2004 года включительно до 30 июня 2017 года. Если таких детей несколько, выплата полагается на каждого ребенка. Никаких документов предоставлять не нужно."Насколько возможно сейчас в условиях самоизоляции дистанционно эту помощь получить? Куда конкретно нужно обратиться, на какой сайт?" — спрашивает Юлий Войцик.Уже запущена специальная форма posobie16.gosuslugi.ru. Она начала работать на следующий день после указа президента. Достаточно заполнить форму и указать номер счета, куда перечислять деньги."Форма предлагает подставить данные о детях, подтягивает автоматически СНИЛСы по детям, которые не всегда есть под рукой. Помогает заполнить платежные реквизиты для осуществления этой выплаты. Фактически на все заполнение уходит максимум минута. После этого форма позволяет отправить все в Пенсионный фонд", — объясняет Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Если дети младше трех лет, то полагается ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь этого года. Даже если малыш еще не родился, но появится на свет до 1 июля, деньги вы получите. Рассчитывать на помощь могут не только родители, но и опекуны.Оставить заявление можно и лично через Пенсионный фонд, но по предварительной записи."Имеющие право на эти выплаты подаются заявления Пенсионный фонд, который проводит необходимую проверку. Потому что есть определенные ограничения. Во-первых, это должны быть граждане РФ, и дети, которые эту выплату получат, они тоже должны быть гражданами РФ. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что пытаются подделать дату рождения ребенка. Дату рождения мы проверяем тоже", — рассказала Зинаида Дмитриева, начальник Управления организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.Во время режима самоизоляции рекомендуют оформлять выплаты через сайт этой государственной услугу. Заявления будут принимать до 1 октября 2020 года, а первые выплаты начнутся уже в июне.