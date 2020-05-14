Ущерб, причиненный собственнику предприятия, составил почти 70 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Петушки. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).По версии предварительного следствия, в октябре прошлого года 45-летний местный житель проник на склад фабрики, расположенной в Петушинском районе, откуда похитил 10 чугунных плит, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей.На следующий день, совместно с 35-летним жителем города Петушки, фигуранты через разбитое окно со склада предприятия похитили 3 рулона полиэтиленовой пленки, 51 новогоднюю гирлянду, 189 пластиковых леек, предметы из металла и другое имущество на общую сумму более 68 тысяч рублей.Металлические предметы и чугунные плиты обвиняемые сдали в пункт приема металла, лейки продали неизвестному мужчине, остальное похищенное имущество выбросили в мусорные контейнеры. Вырученные денежные средства они потратили на личные нужды.Вину свою фигуранты не отрицали и дали признательные показания.В настоящее время материалы двух уголовных дел, соединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.