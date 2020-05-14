Администрация Трампа утверждает, что экономика США вступила в период перехода к величию и что энергетические компании получат огромные выгоды. Министр энергетики США Дэн Бруйетт отмечает, что на нефтяном рынке царит стабильность и что экономическая активность взлетит после окончания пандемии.

Администрация Трампа утверждает, что экономика США вступила в период "перехода к величию" и что энергетические компании получат "огромные выгоды". Министр энергетики США Дэн Бруйетт отмечает, что на нефтяном рынке царит "стабильность" и что экономическая активность "взлетит" после окончания пандемии.Однако в реальности добыча нефти в США продолжает падать, поскольку бурильщики закрывают скважины и сокращают расходы. Добыча уже снизилась на 1,1 миллиона баррелей в день. В дальнейшем также вероятны потери и сокращения. Согласно последним данным Rystad Energy возможно снижение добычи нефти в США примерно на 2 миллиона баррелей в сутки к концу июня."Фактические сокращения добычи более значительны, и они происходят не только в результате остановок, но и из-за естественного сокращения действующих скважин, учитывая, что новые скважины и объемы бурения снижаются", — говорится в заявлении Rystad.Эксперт Филипп Верлегер сообщает, что объемы снижения производства намного больше. Согласно его последним исследованиям по состоянию на 10 мая добыча снизилась почти на 4 миллиона баррелей в сутки со своего пика, как показано на графике ниже.Безусловно, правительство США делает все, что может, чтобы спасти нефтяную промышленность. Согласно новому отчету около 90 нефтегазовых компаний получат выгоду от программы покупки корпоративных облигаций ФРС. Также администрация Трампа постепенно меняет меры по защите окружающей среды в нефтегазовой отрасли.Но на пороге исторического кризиса в нефтяном рынке даже подачки от дяди Сэма не остановят снижение. За два месяца количество буровых сократилось более чем вдвое. Standard Chartered заявила, что сокращение было особенно острым в Оклахоме, где количество буровых установок сократилось до 11 по всему штату, что на 89% меньше, чем за тот же период годом ранее.Резкое снижение активности буровых установок, объемов бурения означает, что резкие темпы снижения, характерные для сланцевого бурения, сократят и небольшой объем новой добычи. Standard Chartered заявляет, что если активность останется прежней, к концу 2020 года добыча в пяти основных сланцевых месторождениях США упадет на 2,89 миллиона баррелей в сутки. И эти отклонения будут происходить наравне с нынешними сокращениями добычи. Standard Chartered предусматривает W-модель для поставок, при которой временно остановленная добыча восстановится через несколько месяцев, но после этого продолжится структурное снижение.Характерно, что EIA гораздо более оптимистично смотрит на состояние поставок в США. Во вторник агентство заявило, что в этом году добыча нефти снизится только на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года. В частности, министр энергетики США Дэн Бруйетт говорит, что производство увеличится в III и IV кварталах, когда экономика начнет восстанавливаться.Однако не все придерживаются такого оптимистичного настроя. В отчете Wood Mackenzie, опубликованном в среду, говорится, что на восстановление спроса на нефть уйдут годы."Производство в США резко падает, некоторые производители не хотят продавать нефть на форвардном рынке", — пишет Commerzbank.Но пока одни нефтяные бурильщики пытались отказаться от хеджирования, другие решили провести хеджирование по чрезвычайно низким ценам, не потому что могут получить прибыль на таких низких отметках, а потому что это защитит от другого обвала. "Цены исполнения, достигнутые в ходе последнего всплеска хеджирования, были низкими, они, по-видимому, должны укрепить вероятность выживания в случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке", — пишут аналитики Standard Chartered."В некоторых случаях хеджирование проводилось по очень низким ценам: одна компания проводит хеджирование WTI на отметке $20,73 за баррель на II квартал, другая — на отметке $25 на III и IV кварталы", — добавил Standard Chartered.Беспокойство ряда бурильщиков относительно цен на нефть понятно. Министр энергетики может прогнозировать "величие", но другие ожидают долгого и мучительного восстановления экономики.