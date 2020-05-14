В Эвенкию прибыла первая в этом году баржа с большой земли. Речную навигацию в регионе открыли на 2 недели раньше, передает ГТРК Красноярск.

В Эвенкию прибыла первая в этом году баржа с "большой земли". Речную навигацию в регионе открыли на 2 недели раньше, передает ГТРК "Красноярск".Судно пришвартовалось в поселке Тура. На его борту - товары для местных магазинов. Разругают корабли и в поселке Байкит. А вот в Ванаваре барж уже не ждут. Сюда заходил всего один сухогруз СТ-717. Основное обеспечение населенного пункта осуществляется по автозимникам.