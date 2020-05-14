Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли личный телефон влиятельного сенатора-республиканца из Северной Каролины в рамках расследования биржевых сделок членов Конгресса США в начале коронавирусного кризиса, пишет MarketWatch.
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли личный телефон влиятельного сенатора-республиканца из Северной Каролины в рамках расследования биржевых сделок членов Конгресса США в начале коронавирусного кризиса, пишет MarketWatch.
Сенатор Ричард Барр, республиканец из Северной Каролины, который возглавляет комитет по разведке сената, передал свой телефон агентам, после того как они вручили ему ордер на обыск в его доме в Вашингтоне, сообщил анонимный чиновник в спецслужбе.
Комитет сената по разведке в прошлом месяце опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в пользу тогдашнего кандидата Дональда Трампа, отвергая утверждения Трампа о том, что разведывательное сообщество было предвзятым по отношению к нему.
Министерство юстиции начало расследовать биржевых сделок Барра в конце марта, чтобы определить, нарушил ли он закон, запрещающий членам конгресса торговать инсайдерской информацией, полученной ими во время работы.
За неделю Берр продал на публичных торгах целых $1,7 миллиона, прежде чем усиление распространения COVID-19 привело к краху рынка. Он был одним из немногих законодателей, которые участвовали в конфиденциальных брифингах о вирусе с представителями здравоохранения США.
Барр избавился от акций, публично преуменьшив риски, связанные с вирусом, в публикациях в СМИ и в других местах, совместно написав в преддверии продаж своих акций статью для Fox News о том, что страна "лучше подготовлена, чем когда-либо прежде", к пандемии коронавируса.
Сенатор заявил, что его сделки были основаны исключительно на сообщениях средств массовой информации, и предложил сенатскому комитету по этике рассмотреть продажи.
В конце марта стало известно, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали проверку биржевых сделок, совершенных за последние недели членами Конгресса США, которые имели доступ к закрытым сведениям о распространении коронавируса и влиянии роста количества заболеваний на экономику.