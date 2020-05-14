Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли личный телефон влиятельного сенатора-республиканца из Северной Каролины в рамках расследования биржевых сделок членов Конгресса США в начале коронавирусного кризиса, пишет MarketWatch.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли личный телефон влиятельного сенатора-республиканца из Северной Каролины в рамках расследования биржевых сделок членов Конгресса США в начале коронавирусного кризиса, пишет MarketWatch.Сенатор Ричард Барр, республиканец из Северной Каролины, который возглавляет комитет по разведке сената, передал свой телефон агентам, после того как они вручили ему ордер на обыск в его доме в Вашингтоне, сообщил анонимный чиновник в спецслужбе.Комитет сената по разведке в прошлом месяце опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в пользу тогдашнего кандидата Дональда Трампа, отвергая утверждения Трампа о том, что разведывательное сообщество было предвзятым по отношению к нему.Министерство юстиции начало расследовать биржевых сделок Барра в конце марта, чтобы определить, нарушил ли он закон, запрещающий членам конгресса торговать инсайдерской информацией, полученной ими во время работы.За неделю Берр продал на публичных торгах целых $1,7 миллиона, прежде чем усиление распространения COVID-19 привело к краху рынка. Он был одним из немногих законодателей, которые участвовали в конфиденциальных брифингах о вирусе с представителями здравоохранения США.Барр избавился от акций, публично преуменьшив риски, связанные с вирусом, в публикациях в СМИ и в других местах, совместно написав в преддверии продаж своих акций статью для Fox News о том, что страна "лучше подготовлена, чем когда-либо прежде", к пандемии коронавируса.Сенатор заявил, что его сделки были основаны исключительно на сообщениях средств массовой информации, и предложил сенатскому комитету по этике рассмотреть продажи.В конце марта стало известно, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали проверку биржевых сделок, совершенных за последние недели членами Конгресса США, которые имели доступ к закрытым сведениям о распространении коронавируса и влиянии роста количества заболеваний на экономику.