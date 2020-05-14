В министерстве сельского хозяйства Пензенской области проходят обыски по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Один из фигурантов дела министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков. Утром прошли обыски у него дома.

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области проходят обыски по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.По делу проходят несколько человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ. Одним из фигурантов является заместитель главы правительства региона — министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков. Утром прошли обыски у него дома.Пока мера пресечения ему не избиралась. "Обысковые мероприятия проходят, дальше там следователь будет принимать решение", — пояснил собеседник агентства.