Бывший игрок футбольной сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси стал жертвой мошенников, которые шантажировали его наличием материалов сексуального характера с его участием. Также преступники написали девушке Лавесси Наталье Борхес. Они требовали от пары деньги за то, чтобы не публиковать фото и видео.

Бывший игрок футбольной сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси стал жертвой кибер-мошенников, которые шантажировали его наличием материалов сексуального характера с его участием. Также преступники написали девушке Лавесси Наталье Борхес. Они требовали от пары деньги за то, чтобы не публиковать фото и видео.За то, чтобы скандальные материалы остались вне публичного поля, неизвестные требовали по 5 тыс. долларов за каждый файл фото- и видеосъемки, сообщает издание La Nacion: "Они писали с двух аккаунтов в Instagram. Не только Лавесси, но и девушке, с которой он живет. Эти люди заявили, что в их распоряжении есть видео и записи двух непристойных разговоров".Лавесси оказался не лыком шит и после консультаций со своим юристом, обратился в суд. Ведется расследование по двум эпизодам: "вымогательство" и "распространение личных фотографий". Пока преступники не найдены, но правоохранители надеются их вычислить.