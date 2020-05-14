Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что выздоровел от коронавируса. На совещании с президентом Владимиром Путиным он заявил, что уже приступил к работе.
Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что выздоровел от коронавируса. На совещании с президентом Владимиром Путиным он заявил, что уже приступил к работе.
"Поправился уже и включился в работу активно", – приводит канал "Россия 24" ответ министра на вопрос Путина о самочувствии.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что другие члены кабмина, заразившиеся COVID-19, идут на поправку.
"Я следил за тем, что происходит, также, как и за другими коллегами федерального кабинета министров. Там тоже все у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе", – сказал Путин.
Как сообщалось ранее, коронавирусом заразился министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 8 мая сообщалось, что его выписали из больницы, он долечивается дома.
6 мая стало известно о болезни министра культуры Ольги Любимовой. 14 мая глава ведомства сообщила, что ее выписали из больницы и она приступила к работе.
Также коронавирус был диагностирован у премьер-министра Михаила Мишустина и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Ранее COVID-19 выявили у ряда депутатов Госдумы.