Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что выздоровел от коронавируса. На совещании с президентом Владимиром Путиным он заявил, что уже приступил к работе.

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что выздоровел от коронавируса. На совещании с президентом Владимиром Путиным он заявил, что уже приступил к работе."Поправился уже и включился в работу активно", – приводит канал "Россия 24" ответ министра на вопрос Путина о самочувствии.Глава государства, в свою очередь, отметил, что другие члены кабмина, заразившиеся COVID-19, идут на поправку."Я следил за тем, что происходит, также, как и за другими коллегами федерального кабинета министров. Там тоже все у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе", – сказал Путин.Как сообщалось ранее, коронавирусом заразился министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 8 мая сообщалось, что его выписали из больницы, он долечивается дома.6 мая стало известно о болезни министра культуры Ольги Любимовой. 14 мая глава ведомства сообщила, что ее выписали из больницы и она приступила к работе.Также коронавирус был диагностирован у премьер-министра Михаила Мишустина и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.Ранее COVID-19 выявили у ряда депутатов Госдумы.