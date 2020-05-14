Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил правительствам стран-членов ВТО, что он планирует уйти в отставку до истечения срока его полномочий в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил правительствам стран-членов ВТО, что он планирует уйти в отставку до истечения срока его полномочий в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.Исполняющим обязанности генерального директора ВТО до окончания срока полномочий Азеведу может стать один из четырех его заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США или И Сяочжунь из Китая.Новости о возможной отставке Азеведу появились в сложное время для мировой торговли. В конце марта Азеведу предупредил, что экономический спад и потери рабочих мест, вызванные пандемией коронавируса, будут хуже, чем рецессия 2008 года.Стабильность ВТО серьезно пострадала в прошлом году, когда система урегулирования споров в организации была фактически парализована.Апелляционный орган является последней апелляционной инстанцией по торговым спорам, рассматриваемым в ВТО. Для его функционирования требуется как минимум три судьи. Поскольку США блокировали выдвижение новых кандидатур, число судей сократилось с семи до одного, что сделало невозможным рассмотрение новых споров с 11 декабря.В январе власти ЕС и представители руководства 16 стран достигли соглашения по временному механизму урегулирования споров в рамках ВТО.