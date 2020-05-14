Главу Гайского городского округа госпитализировали с коронавирусом. Накануне Олег Папунин сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным, передает ГТРК Оренбург. В медучреждении его обследовали на компьютерном томографе.

Главу Гайского городского округа госпитализировали с коронавирусом. Накануне Олег Папунин сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным, передает ГТРК "Оренбург". Его обследовали на компьютерном томографе. В результате обнаружили двустороннюю вирусную пневмонию. Сейчас Олег Папунин проходит курс лечения.В кругу контактов главы Гая в общей сложности — 31 человек, в том числе 24 сотрудника администрации. В настоящий момент все они находятся на домашнем карантине и в ближайшее время сдадут необходимые анализы. Среди контактировавших с чиновником оказался и главврач городской больницы Алексей Федосов. Он самоизолировался и руководит медучреждением дистанционно.Министерство здравоохранения региона полностью контролирует ситуацию в больнице. Обязанности главы будет исполнять его заместитель.