Инвестбанк Goldman Sachs понизил прогноз по ключевой ставке Банка России к концу текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) с 4,5% до 3,5%. Прогноз снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (19 июня) изменен с 0,5% до 1-4,5%.

Инвестбанк Goldman Sachs понизил прогноз по ключевой ставке Банка России к концу текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) с 4,5% до 3,5%. Прогноз снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (19 июня) изменен с 0,5% до 1-4,5%.Новый прогноз Goldman Sachs предполагает, что ЦБ в июне снизит ключевую ставку на 1%, в июле — на 0,5%, в I квартале 2021 года — еще на 0,5% до 3,5%.ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5% до 5,5% годовых.При развитии обстановки в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Между тем ВВП России может упасть во II квартале на 8%, заявила Набиуллина. В связи с этим ЦБ продолжит смягчать ДКП, чтобы предприятия и компании могли получать дешевые кредиты на длительный срок.Восстановлению экономики и внутреннего спроса поможет смягчение ДКП, что поддержит кредитование, рост которого ускорится с 3-8% в текущем году до 6-11% в 2021-2022 годах, подчеркнула Набиуллина.